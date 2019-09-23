Путин поручил повысить стимулирующие выплаты учителям и врачам в ДФО

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение вдвое увеличить выплаты для учителей и врачей в Дальневосточном федеральном округе по программам «Сельский учитель» и «Земский доктор» с 1 декабря 2019 года.

Текст поручения главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить введение дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам участникам программ «Земский доктор» и «Сельский учитель», прибывшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), исходя из увеличения размера указанных выплат до 200 процентов», - говорится в документе.

Также в опубликованном перечне поручений президента говорится о необходимости представить предложения по развитию экотуризма в ДФО и инвестициям в эту сферу.