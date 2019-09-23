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12:09   23 Сентября 2019
Россия

Блогеров нужно привлечь к борьбе с экстремизмом и ксенофобией, считают в СПЧ

Блогеров нужно привлечь к борьбе с экстремизмом и ксенофобией, считают в СПЧ

Блогеров нужно привлечь к борьбе с экстремизмом и ксенофобией, считают в Московском бюро по правам человека. Как сообщил член СПЧ Александр Брод, лидеров общественного мнения и популярных блогеров необходимо привлекать к этому, передает корреспондент «Политика сегодня». 

Как заявил Александр Брод, нужно также совершенствовать антиэкстремистское законодательство для повышения требований к высказываниям политиков и представителей власти. Член СПЧ уверен, что необходимо провести экспертизу законодательства, которая должна быть максимально аполитична. По словам Брода, на уровне местных сообществ также необходимо бороться с радикальным национализмом и агрессивной ксенофобией.

Выступая на круглом столе в МИА «Россия сегодня» на тему о предупреждении радикального национализма и ксенофобии, Александр Брод также заявил, что необходимо вести миграционную политику, учитывая социальные потребности местного населения. 

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев отметил вклад российской уммы в противодействие идеологии экстремизма.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #спч

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