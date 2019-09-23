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12:15   23 Сентября 2019
Россия

Путин поручил представить предложения по инвестициям в экотуризм в ДФО

Путин поручил представить предложения по инвестициям в экотуризм в ДФО

Правительство должно предоставить предложения по привлечению инвесторов в развитие экологического туризма на Дальнем Востоке до 1 декабря текущего года. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, документ уже опубликован на сайте Кремля. 

«Представить предложения по привлечению инвесторов в развитие экологического туризма на территории Дальневосточного федерального округа при неукоснительном соблюдении режима особо охраняемых природных территорий», — сказано в поручении. 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначен ответственным за выполнение поручения. Окончательный срок выполнения — 1 декабря 2019 года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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