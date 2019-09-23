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 Отремонтированная на российские средства школа открылась в Дамаске

Отремонтированная на российские средства школа открылась в Дамаске
11:57   23 Сентября 2019
Весь мир

Отремонтированная на российские средства школа открылась в Дамаске

Отремонтированная на российские средства школа открылась в Дамаске

Отремонтированная на собранные в России деньги средняя школа для мальчиков открылась на северо-востоке Дамаска в районе Барза.

Деньги на ремонт учебного заведения собрала Межрелигиозная рабочая группа по Сирии в составе Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. Речь идет о мужской школе с обучением с седьмого по девятый класс: сейчас в ней насчитывается 200 мест. Во время боевых действий школу обстреляли боевики с позиций Восточной Гуты и в здании были вынуждены жить переселенцы, оставшиеся без крова.

«Мы прибыли на вашу гостеприимную землю, чтобы открыть школу, отремонтированную на средства, которые наши верующие, христиане и мусульмане, собирали по крупицам. Залог того, что мир в Сирии утвердится окончательно, — это ваши дети. Если они будут воспитаны в мирном духе, патриотами своей страны, никто и ничто не свернет ее с мирного пути», — сказал на церемонии открытия отремонтированной школы секретарь по межхристианским отношениям Московского патриархата иеромонах Стефаном.

Отремонтированная на российские средства школа открылась в Дамаске

Ранее вынуждено покинувшие Сирию в разгар военного конфликта граждане рассказали журналистам, что больше не боятся вернуться на родину благодаря помощи РФ в САР.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сирия #политика #новости #общество #весь мир

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