Отремонтированная на российские средства школа открылась в Дамаске

Отремонтированная на собранные в России деньги средняя школа для мальчиков открылась на северо-востоке Дамаска в районе Барза.

Деньги на ремонт учебного заведения собрала Межрелигиозная рабочая группа по Сирии в составе Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. Речь идет о мужской школе с обучением с седьмого по девятый класс: сейчас в ней насчитывается 200 мест. Во время боевых действий школу обстреляли боевики с позиций Восточной Гуты и в здании были вынуждены жить переселенцы, оставшиеся без крова.

«Мы прибыли на вашу гостеприимную землю, чтобы открыть школу, отремонтированную на средства, которые наши верующие, христиане и мусульмане, собирали по крупицам. Залог того, что мир в Сирии утвердится окончательно, — это ваши дети. Если они будут воспитаны в мирном духе, патриотами своей страны, никто и ничто не свернет ее с мирного пути», — сказал на церемонии открытия отремонтированной школы секретарь по межхристианским отношениям Московского патриархата иеромонах Стефаном.

Ранее вынуждено покинувшие Сирию в разгар военного конфликта граждане рассказали журналистам, что больше не боятся вернуться на родину благодаря помощи РФ в САР.