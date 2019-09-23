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11:58   23 Сентября 2019
Россия

МИД РФ видит перспективы наращивания взаимодействия с США по антитеррору

МИД РФ видит перспективы наращивания взаимодействия с США по антитеррору

Глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин заявил, что Россия видит перспективы увеличения сотрудничества с США по обмену данными и по противодействию финансирования терроризма. Об этом пишет РИА Новости.

«Диалог развивается как в рамках упомянутого двустороннего формата, так и в чисто практической плоскости по линии подразделений финансовых разведок России и США», — сказал Тарабрин.

Поскольку у Москвы и Вашингтона схожие точки зрения на данную проблему, такое сотрудничество имеет потенциал на многосторонних площадках. В первую очередь, речь идет о ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #терроризм #разведка #мид рф

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