Найден убийца Михаила Круга

Член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов застрелил Михаила Круга. Об этом 23 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Следственном комитете.

Известно, что это случилось во время ограбления. Артист «внезапно перегородил» путь преступнику. Также в ведомстве подчеркнули, что уже известны подробности убийства.

Михаил Круг — известный автор и исполнитель песен в стиле русский шансон. Певца убили в его собственном доме. Это случилось в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в городе Тверь. Известно, что в доме также находилась его супруга, дети и теща. Злоумышленники пробрались в дом и начали избивать тещу артиста. На крик прибежали Михаил и его жена. После этого преступники выстрелили в Круга и убили его.