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11:49   23 Сентября 2019
Россия

Найден убийца Михаила Круга

Найден убийца Михаила Круга

Член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов застрелил Михаила Круга. Об этом 23 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Следственном комитете. 

Известно, что это случилось во время ограбления. Артист «внезапно перегородил» путь преступнику. Также в ведомстве подчеркнули, что уже известны подробности убийства. 

Михаил Круг — известный автор и исполнитель песен в стиле русский шансон. Певца убили в его собственном доме. Это случилось в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в городе Тверь. Известно, что в доме также находилась его супруга, дети и теща. Злоумышленники пробрались в дом и начали избивать тещу артиста. На крик прибежали Михаил и его жена. После этого преступники выстрелили в Круга и убили его. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #круг

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