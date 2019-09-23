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11:45   23 Сентября 2019
Россия

Документацию по созданию медкластера в ДФО разработают по поручению Путина

Документацию по созданию медкластера в ДФО разработают по поручению Путина

Документацию по созданию медицинского кластера в Дальневосточном федеральном округе разработают по поручению президента РФ Владимира Путина. Поручение российского лидера появилось на сайте Кремля.

Сообщается, что поручения касаются министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и министерства здравоохранения. При этом в разработке также должны принять участие власти Приморья. Ответственность за создание проектов нормативных документов назначены Александр Козлов, Вероника Скворцова и Олег Кожемяко.

В документах, представленных президенту, предстоит отразить особенности правового регулирования деятельности медицинского кластера. Документы необходимо предоставить к 15 января будущего года. 

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил подготовить поправки о снижении ипотечных ставок на Дальнем Востоке.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #дфо

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