Свыше половины вернувшихся из отпуска россиян грустят

Сервис momondo.ru опросил туристов из 22 стран, в частности России, на тему их настроения после отпуска. Как оказалось, большая часть путешественников чувствуют себя подавленно.

Так, чаще других грустят об окончании отдыха жители Бразилии и Польше, за ими идут выходцы из Великобритании, Чили, Испании и Франции. Вместе с тем, туристы из Австрии, Германии, Нидерландов, Финляндии и Мексики совсем не испытывают негативных эмоций по этому поводу.

Что касается россиян, то большая половина хандрит, еще 18 процентов начинают грустить еще по дороге домой. 19 процентов признались, что для них самым плохим днем становится первый день после отпуска. Что примечательно, женщины больше подвержены негативным эмоциям, нежели мужчины — 57 процентов против 43.

Среди причин плохого настроения чаще всего выбирали те, что связаны с повседневной рутиной. Четверть опрошенных раздражается из-за необходимости перестирывать вещи, а пятая — из-за готовки из набора продуктов, которые остались дома с момента начала каникул.

Но не все так печально: 35 процентов опрошенных россиян рады возможности уснуть в своей кровати, 19 процентов довольны сокращением трат, еще девять скучали по домашней еде, приготовленной своими руками, а семь процентов планируют сократить потребление спиртного.

Чтобы справиться с хандрой соотечественники в основном оставляют в запасе пару дней отдыха, берут больничный или дополнительные выходные, а также стараются пораньше покинуть рабочее место. Вместе с тем, около половины переходят или возвращаются к здоровому образу жизни, а чуть больше пятой части стараются провести больше времени с друзьями или семьей. Десяти процентам для снятия стресса хватает еды и шоппинга.

В опросе участвовали 23,4 тысячи людей из 22 стран в возрасте от 18 до 65 лет.