Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Коммунисты России» предложили создать аналог Emmy

«Коммунисты России» предложили создать аналог Emmy

Нарышкин назвал «чушью» слова об использовании дач дипломатов для слежки

Нарышкин назвал «чушью» слова об использовании дач дипломатов для слежки
Зеленский подписал закон об импичменте главы государства

Зеленский подписал закон об импичменте главы государства

 Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии
Мадуро назвал условие переговоров с Трампом

Мадуро назвал условие переговоров с Трампом

 Отремонтированная на российские средства школа открылась в Дамаске

Отремонтированная на российские средства школа открылась в Дамаске
«Коммунисты России» предложили создать аналог Emmy

«Коммунисты России» предложили создать аналог Emmy

Нарышкин назвал «чушью» слова об использовании дач дипломатов для слежки

Нарышкин назвал «чушью» слова об использовании дач дипломатов для слежки
Зеленский подписал закон об импичменте главы государства

Зеленский подписал закон об импичменте главы государства

 Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии
Мадуро назвал условие переговоров с Трампом

Мадуро назвал условие переговоров с Трампом

 Отремонтированная на российские средства школа открылась в Дамаске

Отремонтированная на российские средства школа открылась в Дамаске
12:11   23 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский подписал закон об импичменте главы государства

Зеленский подписал закон об импичменте главы государства

Процедура импичмента президента, согласно подписанному документу, инициируется парламентским большинством, при этом на время создается и начинает работать специальная следственная комиссия, в состав которой входят следователи, депутаты и спецпрокурор.

Текст законопроекта об импичменте президента Украины опубликован в понедельник на сайте Верховной рады с пометкой «возвращен с подписью главы государства».

Напомним: 10 сентября инициированный президентом законопроект был одобрен парламентом страны

Как отмечается в документе, специальная временная комиссия необходима для вынесения заключения по обстоятельствам совершения главой государства преступления, в том числе государственной измены, ставшего причиной импичмента. Выводы спецкомиссии затем будут рассмотрены Верховной радой, и в случае одобрения парламентом решения комиссии, последует обращение в Конституционный суд Украины. КС, должен будет подтвердить законность процедуры расследования, а затем уже Верховный суд должен вынести заключение о том, что действия главы государства действительно содержали признаки преступления.

Решение об импичменте президента будет принято в том случае, если за него проголосует как минимум три четверти депутатов Верховной рады.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#украина #закон #политика #президент #весь мир #импичмент #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...