Зеленский подписал закон об импичменте главы государства

Процедура импичмента президента, согласно подписанному документу, инициируется парламентским большинством, при этом на время создается и начинает работать специальная следственная комиссия, в состав которой входят следователи, депутаты и спецпрокурор.

Текст законопроекта об импичменте президента Украины опубликован в понедельник на сайте Верховной рады с пометкой «возвращен с подписью главы государства».

Напомним: 10 сентября инициированный президентом законопроект был одобрен парламентом страны

Как отмечается в документе, специальная временная комиссия необходима для вынесения заключения по обстоятельствам совершения главой государства преступления, в том числе государственной измены, ставшего причиной импичмента. Выводы спецкомиссии затем будут рассмотрены Верховной радой, и в случае одобрения парламентом решения комиссии, последует обращение в Конституционный суд Украины. КС, должен будет подтвердить законность процедуры расследования, а затем уже Верховный суд должен вынести заключение о том, что действия главы государства действительно содержали признаки преступления.

Решение об импичменте президента будет принято в том случае, если за него проголосует как минимум три четверти депутатов Верховной рады.