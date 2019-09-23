Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ

Лидер Ирана Хасан Роухани считает, что Вашингтон преувеличивает ущерб, нанесенный нефтяным предприятиям Саудовской Аравии, ради крупных сделок и оправдания постоянного присутствия в регионе.

«Причина этого заключается в том, что США хотят полностью распространить свое господство на регион, чтобы нефть восточной части Саудовской Аравии принадлежала им», — заявил Роухани.

По мнению президента Ирана, Штаты хотят воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы заключить соглашения на миллиарды долларов по системам обороны со странами региона. Подобные действия говорят о желании США осуществлять постоянное присутствие там.

Также Роухани затронул тему недавно введенных американских санкций в отношении финансовых институтов Ирана.