Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

 МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ

МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

 Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ

Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ
Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

 МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ

МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

 Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ

Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ
11:32   23 Сентября 2019
Весь мир

Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ

Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ

Лидер Ирана Хасан Роухани считает, что Вашингтон преувеличивает ущерб, нанесенный нефтяным предприятиям Саудовской Аравии, ради крупных сделок и оправдания постоянного присутствия в регионе.

«Причина этого заключается в том, что США хотят полностью распространить свое господство на регион, чтобы нефть восточной части Саудовской Аравии принадлежала им», — заявил Роухани. 

По мнению президента Ирана, Штаты хотят воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы заключить соглашения на миллиарды долларов по системам обороны со странами региона. Подобные действия говорят о желании США осуществлять постоянное присутствие там.

Также Роухани затронул тему недавно введенных американских санкций в отношении финансовых институтов Ирана.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сша #иран #саудовская аравия #роухани

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...