Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

 МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ

МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

 Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ

Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ
Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

 МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ

МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

 Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ

Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ
11:32   23 Сентября 2019
Весь мир

Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

Попытка нелегальной врезки в нефтепровод «Дружба» на территории Польши привела к утечке ресурса в районе города Тлушч, который находится под Варшавой. Об этом сообщили в пресс-службе польского оператора PERN.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 22 сентября. На данный момент, по утверждениям организации, утечка ликвидирована, а «Дружба» работает в штатном режиме. Спасатели отмечали, что нефть разлилась на площади порядка 30 квадратных метров.

«Сегодня ночью PERN восстановил нормальное давление на всех трех нитках трубопровода. Во время аварии PERN продолжал поставлять нефть на НПЗ», — указано в публикации.

В то же время, представитель «Транснефти» сообщил о приостановке прокачки нефти с 19.50 воскресенья по 5.05 (время указано московское) понедельника.

Напомним, что польский оператор использует «Дружбу» для поставок на нефтеперерабатывающие заводы самой страны и Германии.

Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#польша #нефть #дружба #pern

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...