Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

Попытка нелегальной врезки в нефтепровод «Дружба» на территории Польши привела к утечке ресурса в районе города Тлушч, который находится под Варшавой. Об этом сообщили в пресс-службе польского оператора PERN.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 22 сентября. На данный момент, по утверждениям организации, утечка ликвидирована, а «Дружба» работает в штатном режиме. Спасатели отмечали, что нефть разлилась на площади порядка 30 квадратных метров.

«Сегодня ночью PERN восстановил нормальное давление на всех трех нитках трубопровода. Во время аварии PERN продолжал поставлять нефть на НПЗ», — указано в публикации.

В то же время, представитель «Транснефти» сообщил о приостановке прокачки нефти с 19.50 воскресенья по 5.05 (время указано московское) понедельника.

Напомним, что польский оператор использует «Дружбу» для поставок на нефтеперерабатывающие заводы самой страны и Германии.