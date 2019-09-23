Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

Законопроекты об изолированном содержании главарей организованных преступных группировок и сообществ внесен в Госдуму. Авторами инициативы стали депутаты из «Единой России». Об этом сообщается 23 сентября в публикации электронной базы данных нижней палаты парламента.

Отмечается, что авторами законопроекта стали глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, а также его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн. Так, депутаты предлагают внести поправки в УИК и внедрить норму, которая касается содержания лиц, осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Еще один законопроект устанавливает, что осужденные главари ОПГ могут содержаться в камерах штрафных изоляторов, а также помещениях камерного типа и единых помещений камерного типа.

«Содержание осужденных в указанных помещениях не является наказанием и осуществляется в порядке и на условиях отбывания назначенного судом вида наказания», — сказано в документе.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, который серьезно ужесточает уголовную ответственность для криминальных авторитетов, а также организаторов преступных сообществ.