МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что коллективный Запад противодействует интеграционным процессам на пространстве СНГ.

«Мы четко видим, что наши недруги усиливают давление на наше государство, происходит противодействие коллективного Запада интеграционным процессам на пространстве СНГ, подтачивается экономическая безопасность, размываются наши общие ценности, расшатываются устои, происходит их подмена, навязывается зависимость от западных государств», — сообщил Панкин на на совещании руководителей органов безопасности.

22 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал о попытках западных спецслужб внедриться в дела российского оборонного ведомства. Он также заявил о вбросах фейковых новостей о Вооруженных силах РФ и сообщил о попытках иностранных спецслужб добыть информацию о спецоперациях, семьях погибших и похороненных военных.

Ранее сообщалось, что западные спецслужбы тайно собирают персональные данные россиян через Google. В связи с этим член ОП РФ Максим Григорьев предложил пополнить УК РФ новой статьей, чтобы предотвратить иностранное вмешательство в дела России.