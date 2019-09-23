Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

 МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ

МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

 Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ

Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ
Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

 МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ

МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

 Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ

Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ
11:30   23 Сентября 2019
Россия

МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ

МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что коллективный Запад противодействует интеграционным процессам на пространстве СНГ.

«Мы четко видим, что наши недруги усиливают давление на наше государство, происходит противодействие коллективного Запада интеграционным процессам на пространстве СНГ, подтачивается экономическая безопасность, размываются наши общие ценности, расшатываются устои, происходит их подмена, навязывается зависимость от западных государств», — сообщил Панкин на на совещании руководителей органов безопасности.

22 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал о попытках западных спецслужб внедриться в дела российского оборонного ведомства. Он также заявил о вбросах фейковых новостей о Вооруженных силах РФ и сообщил о попытках иностранных спецслужб добыть информацию о спецоперациях, семьях погибших и похороненных военных.

МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ

Ранее сообщалось, что западные спецслужбы тайно собирают персональные данные россиян через Google. В связи с этим член ОП РФ Максим Григорьев предложил пополнить УК РФ новой статьей, чтобы предотвратить иностранное вмешательство в дела России. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#политика #запад #мид рф #новости #весь мир #интеграция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...