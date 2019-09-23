Роухани назвал демонстрацией отчаяния новые санкции США против Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани назвал демонстрацией отчаяния новые санкции США. Выступая на заседании правительства, Роухани отметил, что новыми ограничениями власти США показывают свое полное отчаяние.

Роухани заметил, что ранее Вашингтон заявлял, что в Иране больше нет ни одной сферы, которую бы не затронули ограничения. Но несмотря на это, США вновь делают заявление о санкциях, которые уже были введены до этого. По словам президента Ирана, в условиях жестокого давления со стороны Вашингтона делегация Ирана направляется на Генассамблею ООН, которая стартовала в Нью-Йорке в понедельник, 23 сентября.

Ранее стало известно, что делегация США не планирует встреч с дипломатами из Ирана на полях 74-й сессии ГА ООН. Между тем, в рамках ГА ООН встречу провели главы МИД Ирана и Франции.