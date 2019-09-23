Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

 МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ

МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

 Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ

Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ
Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

 МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ

МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

 Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ

Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ
11:00   23 Сентября 2019
Весь мир

Роухани назвал демонстрацией отчаяния новые санкции США против Ирана

Роухани назвал демонстрацией отчаяния новые санкции США против Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани назвал демонстрацией отчаяния новые санкции США. Выступая на заседании правительства, Роухани отметил, что новыми ограничениями власти США показывают свое полное отчаяние.

Роухани заметил, что ранее Вашингтон заявлял, что в Иране больше нет ни одной сферы, которую бы не затронули ограничения. Но несмотря на это, США вновь делают заявление о санкциях, которые уже были введены до этого. По словам президента Ирана, в условиях жестокого давления со стороны Вашингтона делегация Ирана направляется на Генассамблею ООН, которая стартовала в Нью-Йорке в понедельник, 23 сентября. 

Ранее стало известно, что делегация США не планирует встреч с дипломатами из Ирана на полях 74-й сессии ГА ООН. Между тем, в рамках ГА ООН встречу провели главы МИД Ирана и Франции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#сша #иран #политика #весь мир #роухани

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...