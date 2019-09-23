Путин поручил подготовить поправки о снижении ипотечных ставок в ДФО

Глава государства Владимир Путин поручил кабмину до 15 декабря подготовить поправки в законодательство о снижении ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Такая процентная ставка будет действовать до 2025 года.

Кроме того, ставку по ипотеке снизят по кредитам на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе «дальневосточного гектара». Деньги на это будут выделены в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», а также из Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Президент также поручил проработать предложения по созданию на территории ДФО венчурного фонда. Его целью станет поддержка развития высокотехнологичных проектов.