Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

 МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ

МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

 Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ

Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ
Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

 МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ

МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

 Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ

Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ
11:07   23 Сентября 2019
Россия

Путин поручил подготовить поправки о снижении ипотечных ставок в ДФО

Путин поручил подготовить поправки о снижении ипотечных ставок в ДФО

Глава государства Владимир Путин поручил кабмину до 15 декабря подготовить поправки в законодательство о снижении ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Такая процентная ставка будет действовать до 2025 года.

Кроме того, ставку по ипотеке снизят по кредитам на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе «дальневосточного гектара». Деньги на это будут выделены в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», а также из Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. 

Президент также поручил проработать предложения по созданию на территории ДФО венчурного фонда. Его целью станет поддержка развития высокотехнологичных проектов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#путин #ипотека #дфо #молодые семьи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...