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11:05   23 Сентября 2019
Россия

РКН добился удаления 58 оскорбляющих госсимволы материалов за полгода

РКН добился удаления 58 оскорбляющих госсимволы материалов за полгода

Глава Роспотребнадзора Александр Жаров подготовил доклад к форуму Союза журналистов России «Вся Россия», в котором, в частности, рассказал о показателях работы службы по закону об оскорблении государственных символов. Текстом документа поделилось агентство ТАСС.

Согласно данным, в Генеральная прокуратура направила в РКН 36 требований об удалении 62 провокационных материалов. Все они были размещены на форумах, видеохостингах и социальных сетях.

«Запрещенная информация удалена в 58 случаев площадками «ВКонтакте», Twitter, Instagram, Facebook, YouTube и другими. Заблокированы четыре страницы интернет-сайтов с такой информацией», — указано в докладе.

29 марта вступил в силу закон об ответственности за неуважение общества, государства, органов власти, Конституции и официальных государственных символов. Так, при обнаружении данного факта Генеральная прокуратура перенаправляет данные в Роскомнадзор. Ведомство, в свою очередь, обязано уведомить о ситуации администрацию ресурса с требованием удалить провокационные материалы.

Если же этого не происходит, то интернет-страницу могут заблокировать, а держателей ресурса оштрафовать или применить административный арест на 15 суток.

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Автор: Анна Манц
#роскомнадзор #жаров #оскорбление #госсимволы

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