Роскомнадзор готов создать список распространителей фейк-ньюс

Список Роскомнадзора может включить в себя издания, интернет-сообщества и частные лица, пояснили в ведомстве. Об этом сообщает ТАСС.

«Роскомнадзор со своей стороны поработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении «фейков», — сказано в докладе главы Роскомнадзора Александра Жарова, предоставленного к форуму Союза журналистов России «Вся Россия».

В перечне будут указаны страницы, распространяющие дезинформацию и описание такое информации.

Ранее, 13 сентября, секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что два сервиса по обмену сообщениями Scryptmail и Mailbox.org, позиционирующие себя как строго защищенные в передаче данных, ведомство планирует заблокировать.

Накануне единого дня выборов 8 сентября ведомство предупредило иностранные соцсети, в том числе Google и Facebook, о недопущении политической рекламы на интернет-площадках в день тишины перед избирательными мероприятиями. Тем не менее, политическая реклама в канун выборов все же появилась в Facebook — глава ведомства Жаров назвал позицию соцсети по политической рекламе «двойными стандартами».