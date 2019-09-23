Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

 МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ

МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

 Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ

Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ
Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

 МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ

МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

 Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ

Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ
10:38   23 Сентября 2019
Россия

Роскомнадзор готов создать список распространителей фейк-ньюс

Роскомнадзор готов создать список распространителей фейк-ньюс

Список Роскомнадзора может включить в себя издания, интернет-сообщества и частные лица, пояснили в ведомстве. Об этом сообщает ТАСС.

«Роскомнадзор со своей стороны поработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении «фейков», — сказано в докладе главы Роскомнадзора Александра Жарова, предоставленного к форуму Союза журналистов России «Вся Россия».

В перечне будут указаны страницы, распространяющие дезинформацию и описание такое информации.

Ранее, 13 сентября, секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что два сервиса по обмену сообщениями Scryptmail и Mailbox.org, позиционирующие себя как строго защищенные в передаче данных, ведомство планирует заблокировать.

Накануне единого дня выборов 8 сентября ведомство предупредило иностранные соцсети, в том числе Google и Facebook, о недопущении политической рекламы на интернет-площадках в день тишины перед избирательными мероприятиями. Тем не менее, политическая реклама в канун выборов все же появилась в Facebook — глава ведомства Жаров назвал позицию соцсети по политической рекламе «двойными стандартами».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...