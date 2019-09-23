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10:44   23 Сентября 2019
Весь мир

Мадуро заявил, что США хотят сорвать парламентские выборы в Венесуэле

Мадуро заявил, что США хотят сорвать парламентские выборы в Венесуэле

Президент Боливарианской республики Николас Мадуро заявил о намерениях нынешнего правительства США сорвать парламентские выборы в Венесуэле сославшись на информацию, подтверждающую эти планы.

Глава Венесуэлы назвал нынешнюю политику Штатов в отношении Венесуэлы «экстремистской» и заявил о ведении Вашингтоном «нетрадиционной войны» против Каракаса.

«Лично я уже могу предупредить международную общественность о том, что нынешнее правительство Соединенных Штатов с его экстремистской политикой и нетрадиционной войной против Венесуэлы уже рассматривает возможность срыва парламентских выборов», — заявил Мадуро в эфире телеканала «Россия-24».

Мадуро заявил, что США хотят сорвать парламентские выборы в Венесуэле

Уточняя причины возможного вмешательства Штатов в парламентские выборы, Мадуро подчеркнул, что американцы заведомо знают о своем проигрыше на выборах точно так же, как во время избрания президента в мае прошлого года.

Венесуэльский лидер также поблагодарил Россию и отметил, что страна выступила на стороне независимости Боливарианской республики, поддержав защиту ее суверенитета.

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Автор: Тимофей Булочкин
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