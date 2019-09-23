Власти Нигера закупят вертолеты у России

Власти Нигера подпишут контракт на закупку вертолетов из России, об этом заявил глава МИД Нигера Калла Анкурао. По его словам, у страны есть срочная необходимость в вертолетах для того, чтобы бороться с террористами.

Нигер готов подписать контракт на закупку вертолетов у России уже в октябре 2019 года, сообщил Анкурао. При этом он отметил, что речь идет о небольшом количестве, уточняет РИА Новости. По словам главы МИД Нигера, вертолеты необходимы для борьбы с террористами в северных регионах. он также рассказал, что те кадеты, которые сейчас завершают обучение, предпочтут работать с техникой из России, когда вернутся на службу домой. Сейчас у Нигера есть вертолеты типа Ми-17 и Ми-24.

Ранее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Нигера Каллой Анкурао и заявил, что у обеих стран есть хорошие перспективы для развития сотрудничества и взаимодействия в военно-технической сфере.