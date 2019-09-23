Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

 МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ

МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

 Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ

Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ
Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

 МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ

МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

 Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ

Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ
10:42   23 Сентября 2019
Весь мир

Власти Нигера закупят вертолеты у России

Власти Нигера закупят вертолеты у России

Власти Нигера подпишут контракт на закупку вертолетов из России, об этом заявил глава МИД Нигера Калла Анкурао. По его словам, у страны есть срочная необходимость в вертолетах для того, чтобы бороться с террористами. 

Нигер готов подписать контракт на закупку вертолетов у России уже в октябре 2019 года, сообщил Анкурао. При этом он отметил, что речь идет о небольшом количестве, уточняет РИА Новости. По словам главы МИД Нигера, вертолеты необходимы для борьбы с террористами в северных регионах. он также рассказал, что те кадеты, которые сейчас завершают обучение, предпочтут работать с техникой из России, когда вернутся на службу домой. Сейчас у Нигера есть вертолеты типа Ми-17 и Ми-24. 

Ранее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Нигера Каллой Анкурао и заявил, что у обеих стран есть хорошие перспективы для развития сотрудничества и взаимодействия в военно-технической сфере. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#политика #весь мир #нигер

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...