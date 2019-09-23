Российские специалисты разрабатывают операционную систему для МС-21 и SSJ-100
Российские специалисты работают над созданием операционной системы реального времени JetOS. Она будет установлена на самолетах МС-21, SSJ-100, а также на перспективных самолетах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Сергея Хохлова.
Он отметил, что JetOS является полностью отечественной разработкой. Над ней работают с 2016 года в рамках программы импортозамещения. Заказчиком выступает Минпромторг.
Хохлов заявил, что важнее всего получить «сертификационный пакет» — полный набор данных жизненного цикла, который позволит использовать JetOS не только на МС-21 и будущих модификациях «Суперджетов», но и при создании перспективных воздушных судов.
По его словам, использование зарубежных операционных систем является угрозой нацбезопасности страны.
«После обострения отношений между РФ и рядом стран Запада наши разработки оказались в центре внимания отраслевых ведомств и стали ускоренно развиваться», — отметил Хохлов.