Российские специалисты разрабатывают операционную систему для МС-21 и SSJ-100

Российские специалисты работают над созданием операционной системы реального времени JetOS. Она будет установлена на самолетах МС-21, SSJ-100, а также на перспективных самолетах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Сергея Хохлова.

Он отметил, что JetOS является полностью отечественной разработкой. Над ней работают с 2016 года в рамках программы импортозамещения. Заказчиком выступает Минпромторг.

Хохлов заявил, что важнее всего получить «сертификационный пакет» — полный набор данных жизненного цикла, который позволит использовать JetOS не только на МС-21 и будущих модификациях «Суперджетов», но и при создании перспективных воздушных судов.

По его словам, использование зарубежных операционных систем является угрозой нацбезопасности страны.