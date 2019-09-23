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10:24   23 Сентября 2019
Россия

Перечень типовых госуслуг утвердили в правительстве РФ

Перечень типовых госуслуг утвердили в правительстве РФ

Перечень типовых госуслуг утвердили в правительстве РФ, список появился на сайте 23 сентября. Согласно распоряжению, в список попали 206 типовых государственных и муниципальных услуг. 

В сообщении указано, что сейчас в реестре находится более 220 тысяч услуг, которые отличаются иногда лишь наименованием, а по факту они несколько раз повторяются. В правительстве уверены, что с введением нового перечня упростится анализ и мониторинг предоставления этих услуг. Отмечается, что список поможет систематизировать данные в информационных системах. 

На минувшей неделе российское правительство одобрило повышение минимального размера оплаты труда с нового года. Также ранее кабинет министров обязал СМИ выплачивать компенсации пострадавшим журналистам.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #правительство рф

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