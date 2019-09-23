Замглавы Минфина рассказала, сколько в России чиновников

Первый заместитель главы министерства финансов Татьяна Нестеренко рассказала о количестве чиновников в России в комментарии РИА Новости 23 сентября.

Так, суммарное число государственных гражданских и муниципальных служащих составляет 1,7 процента от всего работающего населения страны. Согласно данным на 1 июля этого года, в России 603 тысячи людей — это госслужащие федерального уровня, еще 252 тысячи — регионального. Не стоит забывать и о местном самоуправлении, в котором трудятся почти 400 тысяч россиян.

К тому же, к «чиновникам» принято относить также всех сотрудников государственных и муниципальных органов. Это порядка 2,4 миллиона человек. Если исходить из этого, то на десять тысяч населения приходится 163 «чиновника». Их доля составляет 3,3 процента от занятых, уточнила замминистра.

«Много это или мало в сравнении с другими странами? Корректнее было бы сравнивать количество не госслужащих и даже не работников госорганов, а количество людей, занятых в государственном секторе вообще», — отметила Нестеренко.

По ее словам, в той же Франции к государственным служащим относят докторов и педагогов.