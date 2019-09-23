Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

 МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ

МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

 Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ

Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ
Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

Законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ внесли в Госдуму

 МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ

МИД РФ заявил, что Запад мешает интеграции в СНГ
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

 Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ

Роухани убежден, что США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ
10:14   23 Сентября 2019
Россия

ЦБ РФ предложил ограничить ряду россиян доступ к иностранным акциям

ЦБ РФ предложил ограничить ряду россиян доступ к иностранным акциям

Центробанк РФ предложил ограничить ряду россиян доступ к иностранным акциям. Как пишет РБК, в России могут разделить участников фондового рынка на несколько категорий, из-за этого у новичков будет закрыт доступ к некоторым иностранным акциям и бумагам.

Так, ЦБ РФ предложил создать три группы инвесторов: квалифицированный, простой неквалифицированный и защищаемый неквалифицированный. Последим разрешат вкладывать средства в активы, приносящие высокую прибыть, но не более 50 тысяч рублей в течение одного года. Таким образом, большинство не смогут получить доступ к акциям крупных компаний. Для того, чтобы повысить уровень, необходимо накопить почти полтора миллиона рублей для своего распоряжения. Для перехода на следующую ступеньку нужно накопить 10 миллионов рублей и в течение шести месяцев провести сделок на сумму не менее 6 миллионов рублей за полгода. 

Эксперты уверены, что с каждой новой поправкой документ ужесточается, что может стать проблемой для брокеров. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #цб рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...