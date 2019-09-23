ЦБ РФ предложил ограничить ряду россиян доступ к иностранным акциям

Центробанк РФ предложил ограничить ряду россиян доступ к иностранным акциям. Как пишет РБК, в России могут разделить участников фондового рынка на несколько категорий, из-за этого у новичков будет закрыт доступ к некоторым иностранным акциям и бумагам.

Так, ЦБ РФ предложил создать три группы инвесторов: квалифицированный, простой неквалифицированный и защищаемый неквалифицированный. Последим разрешат вкладывать средства в активы, приносящие высокую прибыть, но не более 50 тысяч рублей в течение одного года. Таким образом, большинство не смогут получить доступ к акциям крупных компаний. Для того, чтобы повысить уровень, необходимо накопить почти полтора миллиона рублей для своего распоряжения. Для перехода на следующую ступеньку нужно накопить 10 миллионов рублей и в течение шести месяцев провести сделок на сумму не менее 6 миллионов рублей за полгода.

Эксперты уверены, что с каждой новой поправкой документ ужесточается, что может стать проблемой для брокеров.