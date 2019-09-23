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10:10   23 Сентября 2019
Россия

Путин напомнил, что Россия открыта для партнерства в сфере борьбы с онкологией

Путин напомнил, что Россия открыта для партнерства в сфере борьбы с онкологией

Российский президент Владимир Путин поприветствовал гостей и участников второго Международного форума онкологии и радиологии. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля 23 сентября.

Он отметил, что данный вопрос остается ключевым направлением российского здравоохранения и государственной политики. Здесь важно не просто эффективное лечение, а создание передовой профилактики, которая, в первую очередь, должна быть направлена на пациентов, и своевременная постановка диагноза.

Встречи специалистов из разных стран сейчас становятся традиционным явлением. Решаемые ими профессиональные задачи имеют огромное значение для социального, гуманитарного и экономического секторов, подчеркнул глава страны.

Путин напомнил, что Россия открыта для партнерства в сфере борьбы с онкологией

Чтобы совершить прорыв в борьбе с раком, уверен Путин, необходима масштабная кооперация на международном уровне, обмен практикой, поиск и применение нестандартных подходов и интеграция разных отраслей науки.

«Россия открыта для такого партнерства», — заявил российский лидер.

Второй Международный форум онкологии и радиологии проходит при поддержке Национального медицинского исследовательского центра радиологии и Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена. 

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Автор: Анна Манц
#путин #форум #рак #онкология

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