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10:13   23 Сентября 2019
Россия

Путин поручил подписать соглашение о финансировании модернизации вооруженных сил Абхазии

Путин поручил подписать соглашение о финансировании модернизации вооруженных сил Абхазии

Глава государства Владимир Путин поручил принять предложение кабинета министров о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Принять предложение Правительства о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия», — сказано в документе.

В документе сказано, что МИД РФ и Минобороны должны провести переговоры с властями Абхазии. Когда договоренность будет достигнута, необходимо будет подписать соответствующее соглашение. 

Ранее Путин пригласил президента Абхазии Рауля Хаджимбу приехать в Москву на торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #абхазия #армия и опк

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