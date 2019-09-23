Путин поручил подписать соглашение о финансировании модернизации вооруженных сил Абхазии

Глава государства Владимир Путин поручил принять предложение кабинета министров о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Принять предложение Правительства о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия», — сказано в документе.

В документе сказано, что МИД РФ и Минобороны должны провести переговоры с властями Абхазии. Когда договоренность будет достигнута, необходимо будет подписать соответствующее соглашение.

Ранее Путин пригласил президента Абхазии Рауля Хаджимбу приехать в Москву на торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.