Военные ВВО впервые применили советскую артустановку «Малка» как высокоточное оружие

Российские военнослужащие впервые использовали самоходные артиллерийские установки 2С7М «Малка» советских времен в качестве высокоточного оружия, рассказали в пресс-службе Восточного военного округа 23 сентября.

Подземная цель была расположена в 40 километрах от боевых позиций. Военные получили ее координаты с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», после чего несколькими залпами поразили ее. Следующий заход ликвидировал условные склады с боеприпасами, которые также были под землей.

«Применение комплекса БПЛА с дальнобойной системой «Малка» значительно расширяет ее потенциал. Появилась возможность использования мощных снарядов на дальних расстояниях с результативностью высокоточного оружия», — подчеркнули в сообщении.

Стрельбы прошли в рамках тактических учений на амурском полигоне Трехречье. В мероприятии поучаствовали свыше двух тысяч армейцев.

Накануне глава министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу напомнил, что российская армия находится в постоянной готовности. Это стало возможным благодаря «невероятным усилиям» не только ведомства, но и руководства России. Ключевую роль сыграли внезапные проверки, которые значительно повысили боеготовность защитников родины.

Все полигоны Минобороны сейчас имеют 80-процентную загруженность, к тому же, увеличился и расход боеприпасов для учений. Сейчас показатель в пять раз выше, чем в 2012 году.