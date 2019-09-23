Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Военные ВВО впервые применили советскую артустановку «Малка» как высокоточное оружие

Военные ВВО впервые применили советскую артустановку «Малка» как высокоточное оружие

 Диетолог рассказала о продуктах, замедляющих старение

Диетолог рассказала о продуктах, замедляющих старение
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Агентство Sina пишет, что С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире

Агентство Sina пишет, что С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире

 Мадуро поблагодарил Россию за солидарность с народом Венесуэлы

Мадуро поблагодарил Россию за солидарность с народом Венесуэлы
Военные ВВО впервые применили советскую артустановку «Малка» как высокоточное оружие

Военные ВВО впервые применили советскую артустановку «Малка» как высокоточное оружие

 Диетолог рассказала о продуктах, замедляющих старение

Диетолог рассказала о продуктах, замедляющих старение
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Агентство Sina пишет, что С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире

Агентство Sina пишет, что С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире

 Мадуро поблагодарил Россию за солидарность с народом Венесуэлы

Мадуро поблагодарил Россию за солидарность с народом Венесуэлы
9:51   23 Сентября 2019
Россия

Военные ВВО впервые применили советскую артустановку «Малка» как высокоточное оружие

Военные ВВО впервые применили советскую артустановку «Малка» как высокоточное оружие

Российские военнослужащие впервые использовали самоходные артиллерийские установки 2С7М «Малка» советских времен в качестве высокоточного оружия, рассказали в пресс-службе Восточного военного округа 23 сентября.

Подземная цель была расположена в 40 километрах от боевых позиций. Военные получили ее координаты с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», после чего несколькими залпами поразили ее. Следующий заход ликвидировал условные склады с боеприпасами, которые также были под землей.

«Применение комплекса БПЛА с дальнобойной системой «Малка» значительно расширяет ее потенциал. Появилась возможность использования мощных снарядов на дальних расстояниях с результативностью высокоточного оружия», — подчеркнули в сообщении.

Стрельбы прошли в рамках тактических учений на амурском полигоне Трехречье. В мероприятии поучаствовали свыше двух тысяч армейцев.

Военные ВВО впервые применили советскую артустановку «Малка» как высокоточное оружие

Накануне глава министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу напомнил, что российская армия находится в постоянной готовности. Это стало возможным благодаря «невероятным усилиям» не только ведомства, но и руководства России. Ключевую роль сыграли внезапные проверки, которые значительно повысили боеготовность защитников родины.

Все полигоны Минобороны сейчас имеют 80-процентную загруженность, к тому же, увеличился и расход боеприпасов для учений. Сейчас показатель в пять раз выше, чем в 2012 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#минобороны #шойгу #военные #вво

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...