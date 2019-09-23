Агентство Sina пишет, что С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире

Новейшие российские системы ПРО С-500 «Прометей» превзойдут по эффективности любую подобную систему. Об этом пишет китайское агентство Sina.

СМИ отмечает, что благодаря своими характеристикам новый ЗРК займет место С-400 как самого передового противоракетного комплекса РФ.

Кроме того, некоторые приписывают С-500 способность сбивать метеориты. По словам автора статьи, в 2013 году метеорит диаметром около 20 метров упал в окрестностях Челябинска. Ученые определили, что он пересек атмосферу со скоростью 67 600 километров в час. В это время проводились испытания С-500. В соцсетях появились мнения, что система смогла перехватить метеорит и успешно разрушила его, благодаря чему Земля никак не пострадала.

Производство С-500 началось в июне. Глава Ростеха Сергей Чемезов ранее говорил, что Россия пока не собирается продавать комплексы «ни за какие деньги», они производятся в первую очередь для армии.