Диетолог рассказала о продуктах, замедляющих старение

Старение клеток можно замедлить, если питаться продуктами с большим количеством антиоксидантов, рассказала диетолог Марият Мухина в интервью газете «Аргументы и факты» 23 сентября. Как объяснила специалист, эти вещества противостоят свободным радикалам, которые разрушают цепь ДНК и, как раз, приводят к медленной смерти клеток, то есть старению организма.

Так, множество антиоксидантов содержится в зеленом чае, поэтому желающим сохранить свою молодость важно пить его ежедневно. Не стоит пренебрегать натуральными молочными продуктами, в которых также есть полезные аминокислоты, кальций, медь, селен и фтор. Диетолог посоветовала разнообразить рацион творогом, кефиром, простоквашей, кумысом или йогуртами.

Мухина рассказала о финиках и помидорах. Первые включают 23 аминокислоты, в числе которых триптофан — поднимает настроение и стабилизирует психику в целом. Помидоры содержат антиоксидант ликопин, помогающий не переедать и, как следствие, не набирать вес. К тому же, эти овощи стимулируют работу нервной и половой систем.

Среди ягод диетолог указала на облепиху с высокой концентрацией витамина А, помогающем в борьбе за молодость, и чернику с противоопухолевыми антоцианами.