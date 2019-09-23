Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Военные ВВО впервые применили советскую артустановку «Малка» как высокоточное оружие

Военные ВВО впервые применили советскую артустановку «Малка» как высокоточное оружие

 Диетолог рассказала о продуктах, замедляющих старение

Диетолог рассказала о продуктах, замедляющих старение
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Агентство Sina пишет, что С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире

Агентство Sina пишет, что С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире

 Мадуро поблагодарил Россию за солидарность с народом Венесуэлы

Мадуро поблагодарил Россию за солидарность с народом Венесуэлы
Военные ВВО впервые применили советскую артустановку «Малка» как высокоточное оружие

Военные ВВО впервые применили советскую артустановку «Малка» как высокоточное оружие

 Диетолог рассказала о продуктах, замедляющих старение

Диетолог рассказала о продуктах, замедляющих старение
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Агентство Sina пишет, что С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире

Агентство Sina пишет, что С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире

 Мадуро поблагодарил Россию за солидарность с народом Венесуэлы

Мадуро поблагодарил Россию за солидарность с народом Венесуэлы
9:24   23 Сентября 2019
Россия

Диетолог рассказала о продуктах, замедляющих старение

Диетолог рассказала о продуктах, замедляющих старение

Старение клеток можно замедлить, если питаться продуктами с большим количеством антиоксидантов, рассказала диетолог Марият Мухина в интервью газете «Аргументы и факты» 23 сентября. Как объяснила специалист, эти вещества противостоят свободным радикалам, которые разрушают цепь ДНК и, как раз, приводят к медленной смерти клеток, то есть старению организма.

Так, множество антиоксидантов содержится в зеленом чае, поэтому желающим сохранить свою молодость важно пить его ежедневно. Не стоит пренебрегать натуральными молочными продуктами, в которых также есть полезные аминокислоты, кальций, медь, селен и фтор. Диетолог посоветовала разнообразить рацион творогом, кефиром, простоквашей, кумысом или йогуртами.

Мухина рассказала о финиках и помидорах. Первые включают 23 аминокислоты, в числе которых триптофан — поднимает настроение и стабилизирует психику в целом. Помидоры содержат антиоксидант ликопин, помогающий не переедать и, как следствие, не набирать вес. К тому же, эти овощи стимулируют работу нервной и половой систем.

Диетолог рассказала о продуктах, замедляющих старение

Среди ягод диетолог указала на облепиху с высокой концентрацией витамина А, помогающем в борьбе за молодость, и чернику с противоопухолевыми антоцианами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#продукты #старение #молодость #диетолог

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...