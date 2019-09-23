Мадуро поблагодарил Россию за поддержку Венесуэлы

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию за поддержку и за защиту независимости Боливарианской республики. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Россия с ее глобальным лидерством выступила с решительной поддержкой в защиту суверенитета Венесуэлы и ее права на мир», — подчеркнул Мадуро.

Он отметил, что Москву и Каракас связывают крепкие отношения, у которых давняя история. Отношения лидеров двух государств построены на доверии и уважении.

Мадуро добавил, что надеется на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.