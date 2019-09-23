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 Мадуро поблагодарил Россию за солидарность с народом Венесуэлы

Мадуро поблагодарил Россию за солидарность с народом Венесуэлы
9:23   23 Сентября 2019
Весь мир

Мадуро поблагодарил Россию за поддержку Венесуэлы

Мадуро поблагодарил Россию за поддержку Венесуэлы

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию за поддержку и за защиту независимости Боливарианской республики. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Россия с ее глобальным лидерством выступила с решительной поддержкой в защиту суверенитета Венесуэлы и ее права на мир», — подчеркнул Мадуро. 

Он отметил, что Москву и Каракас связывают крепкие отношения, у которых давняя история. Отношения лидеров двух государств построены на доверии и уважении. 

Мадуро добавил, что надеется на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #политика #венесуэла #мадуро

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