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8:58   23 Сентября 2019
Весь мир

Япония планирует усилить защиту от возможных атак беспилотников

Япония планирует усилить защиту от возможных атак беспилотников

Власти Японии решили усилить защиту от потенциальных атак дронов после недавней атаки на саудовские нефтяные предприятия. Об этом сообщила телекомпания NHK в понедельник, 23 сентября. 

Соответствующее решение было принято министерством обороны страны. Расходы на создание технологий и оборудования по противодействию беспилотникам уже внесены в проект бюджета на предстоящий финансовый год. Специалисты будут работать с новейшими технологиями радиоэлектронного подавления и оборудованием для физического перехвата летательных аппаратов.

Напомним, в ночь на 14 сентября было совершено нападение на два крупнейших предприятия саудовской компании Saudi Aramco. Ответственность взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена. Из-за взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча нефти упала на 5,7 миллиона баррелей с 9,8 миллиона баррелей в сутки.

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Автор: Виктория Разумовская
#япония #саудовская аравия #оборона #беспилотник

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