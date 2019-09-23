Япония планирует усилить защиту от возможных атак беспилотников

Власти Японии решили усилить защиту от потенциальных атак дронов после недавней атаки на саудовские нефтяные предприятия. Об этом сообщила телекомпания NHK в понедельник, 23 сентября.

Соответствующее решение было принято министерством обороны страны. Расходы на создание технологий и оборудования по противодействию беспилотникам уже внесены в проект бюджета на предстоящий финансовый год. Специалисты будут работать с новейшими технологиями радиоэлектронного подавления и оборудованием для физического перехвата летательных аппаратов.

Напомним, в ночь на 14 сентября было совершено нападение на два крупнейших предприятия саудовской компании Saudi Aramco. Ответственность взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена. Из-за взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча нефти упала на 5,7 миллиона баррелей с 9,8 миллиона баррелей в сутки.