Около 30 человек пострадали в Южной Корее от тайфуна «Тапа»

Порядка 30 человек пострадали в Южной Корее из-за обрушившегося на Корейский полуостров тайфун «Тапа». Об этом пишет агентство Ренхап. «Тапа» — 17-й по счету тайфун в этом году.

Среди пострадавших трое полицейских и пожарный. Большего всего пострадали южные районы страны. Там оказались затопленными более 60 дорог. Кроме того, по всей стране нарушено авиасообщение. Сбои также произошли в движении поездов по более 40 направлениям, закрыты национальные парки.

Спасатели приступили к восстановительным работам.

Ранее СМИ писали, что в Японии от «Тапы» пострадали 30 человек. Тайфун затронул два южных японских островах Кюсю и Окинава. Многие жители островов остались без света.