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8:41   23 Сентября 2019
Весь мир

Около 30 человек пострадали в Южной Корее от тайфуна «Тапа»

Около 30 человек пострадали в Южной Корее от тайфуна «Тапа»

 

Порядка 30 человек пострадали в Южной Корее из-за обрушившегося на Корейский полуостров тайфун «Тапа». Об этом пишет агентство Ренхап. «Тапа» — 17-й по счету тайфун в этом году.

Среди пострадавших трое полицейских и пожарный. Большего всего пострадали южные районы страны. Там оказались затопленными более 60 дорог. Кроме того, по всей стране нарушено авиасообщение. Сбои также произошли в движении поездов по более 40 направлениям, закрыты национальные парки.

Спасатели приступили к восстановительным работам. 

Ранее СМИ писали, что в Японии от «Тапы» пострадали 30 человек. Тайфун затронул два южных японских островах Кюсю и Окинава. Многие жители островов остались без света.

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Автор: Виктория Разумовская
#южная корея #общество #стихия #тайфун

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