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 Мадуро поблагодарил Россию за солидарность с народом Венесуэлы

Мадуро поблагодарил Россию за солидарность с народом Венесуэлы
9:33   23 Сентября 2019
Весь мир

Мадуро поблагодарил Россию за солидарность с народом Венесуэлы

Мадуро поблагодарил Россию за солидарность с народом Венесуэлы

Венесуэльский лидер Николас Мадуро в интервью телеканалу «Россия-24» поблагодарил Россию за поддержку и солидарность.

«Россия с ее глобальным лидерством выступила с решительной поддержкой <…> суверенитета Венесуэлы и ее права на мир. И я благодарю Россию и весь российский народ за их понимание и за их солидарность с народом Венесуэлы», — заявил он.

Мадуро добавил, что две страны связаны взаимным доверием лидеров, и подчеркнул, что «бессчетное количество раз» встречался с главой российского государства Владимиром Путиным и обменивался с ним письмами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшее время должен состояться визит Мадуро в Россию. Его подготовку обсуждал в июле в ходе поездки в Каракас замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #венесуэла #мадуро

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