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Главы МИД Ирана и Франции обсудили двусторонние отношения на полях Генассамблеи ООН

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8:20   23 Сентября 2019
Весь мир

Главы МИД Ирана и Франции обсудили двусторонние отношения на полях Генассамблеи ООН

Главы МИД Ирана и Франции обсудили двусторонние отношения на полях Генассамблеи ООН

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился со своим французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Министры обсудили двустороннее сотрудничество, ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном, а также ряд региональных и международных проблем.

Кроме того, Зариф встретился с министрами иностранных дел Омана и Дании, а также главой Международного комитета Красного Креста.

Напомним, очередная сессия ГА ООН проходит в Нью-Йорке. 19 сентября власти США выдали визы президенту и главе МИД Ирана. До этого момента их участие в Генассамблее было под вопросом.

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Автор: Виктория Разумовская
#франция #иран #га оон #зариф

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