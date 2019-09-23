Трое предполагаемых вербовщиков ИГ* арестованы в ХМАО

Суд Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе арестовал трех жителей города, подозреваемых в участии в террористической организации «Исламское государство»*, рассказала в понедельник ТАСС помощник председателя суда Юлия Барычева.

Она уточнила, что каждый из них будет содержаться под стражей два месяца.

При обыске у подозреваемых обнаружили оружие, наркотики, экстремистскую литературу и символику. Следствие имеет данные, что они вербовали новых сторонников в ИГ* в Нижневартовске.

* ИГ — террористическая организация, запрещена в РФ.