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8:11   23 Сентября 2019
Россия

Трое предполагаемых вербовщиков ИГ* арестованы в ХМАО

Трое предполагаемых вербовщиков ИГ* арестованы в ХМАО

Суд Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе арестовал трех жителей города, подозреваемых в участии в террористической организации «Исламское государство»*, рассказала в понедельник ТАСС помощник председателя суда Юлия Барычева.

Она уточнила, что каждый из них будет содержаться под стражей два месяца.

При обыске у подозреваемых обнаружили оружие, наркотики, экстремистскую литературу и символику. Следствие имеет данные, что они вербовали новых сторонников в ИГ* в Нижневартовске.

* ИГ — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#иг #хмао

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