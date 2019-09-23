Три человека погибли при пожаре на востоке Московской области

Три человека стали жертвами пожара в городе Рошаль, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы Подмосковья.

Возгорание произошло в пятиэтажном доме. Спасатели после тушения пожара в трехкомнатной квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Спортивная нашли тела трех погибших.

Сообщение о пожаре поступило в пожарную службу в 00:38 понедельника. Пожарные, выехавшие на место ЧП, справились с огнем только через час.

Причины возгорания устанавливаются. Выясняются личности погибших.

Телеканал РЕН ТВ публикует фотографии с места происшествия. На снимках видно, что эпицентр пожара находился в одной из комнат.

В свою очередь «Пятый телеканал» сообщает, что в числе погибших - мужчина 35-ти лет, мужчина 60-ти лет, а также женщина 59-лет. По предварительным сведениям, причиной их гибели стало отравление продуктами горения.