Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Трое предполагаемых вербовщиков ИГ* арестованы в ХМАО

Трое предполагаемых вербовщиков ИГ* арестованы в ХМАО

 Три человека погибли при пожаре на востоке Московской области

Три человека погибли при пожаре на востоке Московской области
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Главы МИД Ирана и Франции обсудили двусторонние отношения на полях Генассамблеи ООН

Главы МИД Ирана и Франции обсудили двусторонние отношения на полях Генассамблеи ООН

 Зариф рассказал, как хуситам удалось атаковать НПЗ в Саудовской Аравии

Зариф рассказал, как хуситам удалось атаковать НПЗ в Саудовской Аравии
Трое предполагаемых вербовщиков ИГ* арестованы в ХМАО

Трое предполагаемых вербовщиков ИГ* арестованы в ХМАО

 Три человека погибли при пожаре на востоке Московской области

Три человека погибли при пожаре на востоке Московской области
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Главы МИД Ирана и Франции обсудили двусторонние отношения на полях Генассамблеи ООН

Главы МИД Ирана и Франции обсудили двусторонние отношения на полях Генассамблеи ООН

 Зариф рассказал, как хуситам удалось атаковать НПЗ в Саудовской Аравии

Зариф рассказал, как хуситам удалось атаковать НПЗ в Саудовской Аравии
7:48   23 Сентября 2019
Весь мир

Зариф рассказал, как хуситам удалось атаковать НПЗ в Саудовской Аравии

Зариф рассказал, как хуситам удалось атаковать НПЗ в Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил мнение в интервью CBS, что мятежные хуситы Йемена самостоятельно увеличили радиус ракет и таким образом смогли осуществить нападение на НПЗ в Саудовской Аравии.

По его словам, повстанцы получили оружие от бывшего президента страны Али Абдаллы Салеха, «скупавшего его за саудовские деньги во время своего долгого нахождения у власти». Зариф добавил, что хуситы имеют технологии и «ноу-хау», с помощью которых усовершенствовали его.

Иранский министр напомнил, что саудовцы не предъявили никаких свидетельств связи Тегерана с нападениями.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#иран #саудовская аравия #хуситы #зариф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...