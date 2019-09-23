Зариф рассказал, как хуситам удалось атаковать НПЗ в Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил мнение в интервью CBS, что мятежные хуситы Йемена самостоятельно увеличили радиус ракет и таким образом смогли осуществить нападение на НПЗ в Саудовской Аравии.

По его словам, повстанцы получили оружие от бывшего президента страны Али Абдаллы Салеха, «скупавшего его за саудовские деньги во время своего долгого нахождения у власти». Зариф добавил, что хуситы имеют технологии и «ноу-хау», с помощью которых усовершенствовали его.

Иранский министр напомнил, что саудовцы не предъявили никаких свидетельств связи Тегерана с нападениями.