Китай сохранит общую стабильность при устранении противоречий с США, заявил Ван И

Власти Китая намерены обеспечивать стабильность международной ситуации в процессе преодоления торгово-экономических противоречий с США. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И.

По его словам, китайско-американские торгово-экономические споры будут урегулированы на « равноправной взаимовыгодной основе». Ван И заявил, что Пекин приложит все возможные усилия к тому, чтобы отношения между КНР и США развивались за счет переговорного процесса и сотрудничества, на основе принципов обеспечения стабильности.

Министр заявил, что КНР успешно защищает свой суверенитет и национальную безопасность вместе с союзниками. По его словам, Пекину удалось повысить статус Китая на международной арене: так, сейчас Пекин вносит важный вклад для разрешения ключевых проблем на Корейском полуострове, в Сирии и Афганистане, а также при урегулировании ситуации с Ираном.