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Трое предполагаемых вербовщиков ИГ* арестованы в ХМАО

Трое предполагаемых вербовщиков ИГ* арестованы в ХМАО

 Три человека погибли при пожаре на востоке Московской области

Три человека погибли при пожаре на востоке Московской области
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Главы МИД Ирана и Франции обсудили двусторонние отношения на полях Генассамблеи ООН

Главы МИД Ирана и Франции обсудили двусторонние отношения на полях Генассамблеи ООН

 Зариф рассказал, как хуситам удалось атаковать НПЗ в Саудовской Аравии

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7:23   23 Сентября 2019
Весь мир

Китай сохранит общую стабильность при устранении противоречий с США, заявил Ван И

Китай сохранит общую стабильность при устранении противоречий с США, заявил Ван И

Власти Китая намерены обеспечивать стабильность международной ситуации в процессе преодоления торгово-экономических противоречий с США. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И.

По его словам, китайско-американские торгово-экономические споры будут урегулированы на « равноправной взаимовыгодной основе». Ван И заявил, что Пекин приложит все возможные усилия к тому, чтобы отношения между КНР и США развивались за счет переговорного процесса и сотрудничества, на основе принципов обеспечения стабильности.

Министр заявил, что КНР успешно защищает свой суверенитет и национальную безопасность вместе с союзниками. По его словам, Пекину удалось повысить статус Китая на международной арене: так, сейчас Пекин вносит важный вклад для разрешения ключевых проблем на Корейском полуострове, в Сирии и Афганистане, а также при урегулировании ситуации с Ираном.

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Автор: Олег Королев
#китай #ван и

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