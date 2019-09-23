Два парома столкнулись в Якутии

Два частных парома столкнулись в Якутии, при этом никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Спасателям поступили сведения о том, что на реке Лена на переправе Якутск - Нижний Бестя, в районе острова Сафон столкнулись частные паромы.

В результате инцидента одно один из паромов поулчил повреждения носа, рейс был отменен. Выгрузва автомобилей была совершена в микрорайоне Даркылах.

На данный момент оба парома находятся на берегу. В результате инцидента никто из людей не пострадал По факту произошедшего проводится проверка.

В свою очередь в транспортной полиции региона сообщили, что паромы шли по одному маршруту, но в разных направлениях. По предварительной информации, на одном из паромов перевозили четыре автомобиля, на другом - восемь. Повреждена одна машина.

На данный момент движение на переправе, которая крайне важна для жителей Якутска, восстановлено.