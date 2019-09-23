Китай планирует развивать сотрудничество с Россией по всем направлениям

Правительство Китая намерено способствовать развитию стратегического сотрудничества с РФ по всем направлениям, сообщил китайский министр иностранных дел Ван И в комментарии накануне 70-летней годовщины образования КНР, размещенном на сайте центрального правительства страны.

Он отметил, что стратегическое сотрудничество между Россией и Китаем «достигло беспрецедентно высокого уровня», и власти КНР планируют его развивать.

Комментарий министра опубликован под заголовком «Новая страница в эпоху великодержавной дипломатии с китайской спецификой».