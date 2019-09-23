Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Два парома столкнулись в Якутии

Два парома столкнулись в Якутии

 Власти Крыма подтвердили подготовку к строительству первого отечественного вертолетоносца

Власти Крыма подтвердили подготовку к строительству первого отечественного вертолетоносца
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Китай планирует развивать сотрудничество с Россией по всем направлениям

Китай планирует развивать сотрудничество с Россией по всем направлениям

 КНР вывела на орбиту два спутника навигационной системы Beidou

КНР вывела на орбиту два спутника навигационной системы Beidou
Два парома столкнулись в Якутии

Два парома столкнулись в Якутии

 Власти Крыма подтвердили подготовку к строительству первого отечественного вертолетоносца

Власти Крыма подтвердили подготовку к строительству первого отечественного вертолетоносца
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Китай планирует развивать сотрудничество с Россией по всем направлениям

Китай планирует развивать сотрудничество с Россией по всем направлениям

 КНР вывела на орбиту два спутника навигационной системы Beidou

КНР вывела на орбиту два спутника навигационной системы Beidou
6:33   23 Сентября 2019
Весь мир

Китай планирует развивать сотрудничество с Россией по всем направлениям

Китай планирует развивать сотрудничество с Россией по всем направлениям

Правительство Китая намерено способствовать развитию стратегического сотрудничества с РФ по всем направлениям, сообщил китайский министр иностранных дел Ван И в комментарии накануне 70-летней годовщины образования КНР, размещенном на сайте центрального правительства страны.

Он отметил, что стратегическое сотрудничество между Россией и Китаем «достигло беспрецедентно высокого уровня», и власти КНР планируют его развивать.

Комментарий министра опубликован под заголовком «Новая страница в эпоху великодержавной дипломатии с китайской спецификой».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #китай

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...