КНР вывела на орбиту два спутника навигационной системы Beidou

Китай успешно запустил два спутника Beidou-3, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

Пуск произошел в понедельник утром в 5:10 (00:01 мск) с космодрома «Сичан». После выхода спутников на заданную орбиту и проведения орбитальных испытаний, они станут частью навигационной системы Beidou. Запущенные спутники будут отвечать за повышение ее точности.

В ноябре минувшего года КНР успешно завершила создание базовой навигационной сети системы Beidou-3. Ожидается, что до октября следующего года системы Beidou-2 и Beidou-3 будут работать вместе, а после основную работу начнет выполнять последняя система.

Beidou позиционируется как конкурент Beidou. Ожидается, что к следующему году она начнет оказывать навигационные услуги по всему миру.

Данный пуск стал 312-м по счету для ракеты-носителя «Чанчжэн».