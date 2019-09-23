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5:55   23 Сентября 2019
Россия

Власти Крыма подтвердили подготовку к строительству первого отечественного вертолетоносца

Власти Крыма подтвердили подготовку к строительству первого отечественного вертолетоносца

Крымские власти подтвердили, что судостроительный завод «Залив» в Керчи готовят к размещению проекта строительства универсального десантного корабля (УДК) — вертолетоносца, рассказала ТАСС замминистра промышленной политики республики Елена Элекчян.

 

В сентябре ТАСС стало известно, что первые два УДК впервые в российской истории заложат на заводе «Залив» в Крыму в мае 2020 года, однако официально данные сообщения никто не подтвердил.

Ранее другой источник рассказал ТАСС, что не позднее конца 2019 года Министерство обороны закончит формирование тактико-технического задания на первые отечественные вертолетоносцы, отметив, что согласно плану построят и сдадут заказчику головной корабль в рамках государственной программы вооружений — 2027, а серийный — до начала 2030-х годов.

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Автор: Мария Милкевич
#крым #вертолетоносец

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