Тридцать человек пострадали в Японии от тайфуна «Тапа»

Тридцать человек пострадали на двух южных японских островах Кюсю и Окинава от тайфуна «Тапа». Об этом сообщает телеканал NHK, ссылаясь на данные спасательных служб.

Без света на острове Косю остаются 50 тысяч домов. В префектуре Ямагути на главном японском острове Хонсю остаются еще девять тысяч обесточенных жилищ.

Семнадцатый по счету в текущем году тайфун «Тапа» на данный момент проходит над Японским морем и продвигается на северо-восток. В ночь на вторник он может обрушиться на самый северный остров архипелага - Хоккайдо.

Синоптики отмечают, что стихия «снижает обороты». Сейчас давление в центре тайфуна составляет 990 гектопаскалей, скорость ветра - до 30 метров в секунду (при порывах до 40).

Ранее сообщалось, что приморские спасатели ожидают большие волны из-за тайфуна «Тапа». В регионе действует экстренное предупреждение.