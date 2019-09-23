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Более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением на Сахалине

 Снимки разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ появились в сети

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5:00   23 Сентября 2019
Россия

Более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением на Сахалине

Более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением на Сахалине

Более двадцати рыбаков на Сахалине были госпитализированы с отравлением различной степени тяжести. Об этом сообщают РИА «Новости», ссылаясь на областное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, более 20 сотрудников рыболовецкого стана в Макаровском районе в выходные были госпитализированы с отравлением различной степени тяжести.

Отмечается, что заболевших доставили в центральную районную больницу, а также в лечебное учреждение в Южно-Сахалинске. На данный момент проводится расследование.

Источник отравления выясняется. Региональное управление Минздрава пока не прокомментировало произошедшее.

Неделю назад золотистый стафилококк стал причиной массового отравления шаурмой в Уфе. Пятнадцать человек, среди которых пять детей и беременная женщина, отравились шаурмой, котору съели в кафе. Все пострадавшие были госпитализированы.

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Автор: Олег Королев
#сахалин #массовое отравление

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