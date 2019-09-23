Более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением на Сахалине
Более двадцати рыбаков на Сахалине были госпитализированы с отравлением различной степени тяжести. Об этом сообщают РИА «Новости», ссылаясь на областное управление Роспотребнадзора.
По данным ведомства, более 20 сотрудников рыболовецкого стана в Макаровском районе в выходные были госпитализированы с отравлением различной степени тяжести.
Отмечается, что заболевших доставили в центральную районную больницу, а также в лечебное учреждение в Южно-Сахалинске. На данный момент проводится расследование.
Источник отравления выясняется. Региональное управление Минздрава пока не прокомментировало произошедшее.
Неделю назад золотистый стафилококк стал причиной массового отравления шаурмой в Уфе. Пятнадцать человек, среди которых пять детей и беременная женщина, отравились шаурмой, котору съели в кафе. Все пострадавшие были госпитализированы.