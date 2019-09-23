Трамп и Джонсон решили заключить торговую сделку к июлю 2020 года
Британский премьер Борис Джонсон и американский лидер Дональд Трамп условились заключить двустороннюю торговую сделку к июлю 2020 года, пишет The Sun, ссылаясь на высокопоставленного правительственного чиновника.
Ранее глава Форин-офиса Доминик Рааб сообщил, что Лондон планирует работать с Вашингтоном по заключению сделки о свободной торговле после выхода из Евросоюза. Трамп, со своей стороны, заявил, что стороны стремительно движутся к заключению торговой сделки.
Отмечается, что Трамп и Джонсон, вероятно, озвучат это решение в ходе встречи в рамках ГА ООН.
«Теперь у обеих сторон есть политическая воля заключить соглашение к июлю. Это большая победа для нас, Трамп также готов кричать об этом в США. По обеим сторонам Атлантики понимают, что это необходимо сделать до этого времени (до июля), потому что вскоре после этого начинается избирательный цикл в США», — сообщил источник The Sun.