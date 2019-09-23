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 Трамп и Джонсон решили заключить торговую сделку к июлю 2020 года

Трамп и Джонсон решили заключить торговую сделку к июлю 2020 года
5:20   23 Сентября 2019
Весь мир

Трамп и Джонсон решили заключить торговую сделку к июлю 2020 года

Трамп и Джонсон решили заключить торговую сделку к июлю 2020 года

Британский премьер Борис Джонсон и американский лидер Дональд Трамп условились заключить двустороннюю торговую сделку к июлю 2020 года, пишет The Sun, ссылаясь на высокопоставленного правительственного чиновника.

Ранее глава Форин-офиса Доминик Рааб сообщил, что Лондон планирует работать с Вашингтоном по заключению сделки о свободной торговле после выхода из Евросоюза. Трамп, со своей стороны, заявил, что стороны стремительно движутся к заключению торговой сделки.

Отмечается, что Трамп и Джонсон, вероятно, озвучат это решение в ходе встречи в рамках ГА ООН.

«Теперь у обеих сторон есть политическая воля заключить соглашение к июлю. Это большая победа для нас, Трамп также готов кричать об этом в США. По обеим сторонам Атлантики понимают, что это необходимо сделать до этого времени (до июля), потому что вскоре после этого начинается избирательный цикл в США», — сообщил источник The Sun.

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Автор: Мария Милкевич
#великобритания #сша #джонсон #трамп #брексит

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