Трамп и Джонсон решили заключить торговую сделку к июлю 2020 года

Британский премьер Борис Джонсон и американский лидер Дональд Трамп условились заключить двустороннюю торговую сделку к июлю 2020 года, пишет The Sun, ссылаясь на высокопоставленного правительственного чиновника.

Ранее глава Форин-офиса Доминик Рааб сообщил, что Лондон планирует работать с Вашингтоном по заключению сделки о свободной торговле после выхода из Евросоюза. Трамп, со своей стороны, заявил, что стороны стремительно движутся к заключению торговой сделки.

Отмечается, что Трамп и Джонсон, вероятно, озвучат это решение в ходе встречи в рамках ГА ООН.