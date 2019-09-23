Компания En+ предложила публиковать сведения о выбросах углерода при производстве алюминия

Исполнительный председатель совета директоров компании En+ Group Грегори Баркер призвал Лондонскую биржу металлов публиковать сведения о выбросах в процессе производства алюминия. Об этом он пишет в своей колонке в газете Financial Times.

По его словам, это открытость в предоставлении данных станет первым шагом по сокращению использования углерода. Баркер заявил, что данная информация должна указываться при каждой сделке на Лондонской бирже металлов.

Глава совета директоров компании также заявил, что при использовании угля в процессе производства алюминия выделяется до 22 тонн углерода на одну тонну метала. По его словам, En+ удалось сократить выбросы до четырех тонн углерода на тонну алюминия благодаря применению гидроэнергии.

В свою очередь в руководстве Лондонской биржи металлов отметили, что глобального консенсуса по поводу экологической безопасности в алюминиевом секторе на данный момент не существует. При этом отмечается, что биржа работает над этим с компаниями.