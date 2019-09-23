Снимки разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ появились в сети

Снимки боевых машин ВДВ, разбившихся в Оренбургской области при десантировании в ходе учений «Центр-2019», появились в паблике «Авиация» в соцсети «ВКонтакте».

Кадры демонстрируют, что обе машины серьезно повреждены, одна из них почти полностью разрушена, а другая, судя по всему, упала крышей вниз и также получила значительные повреждения.

В Министерстве обороны рассказали, что причиной инцидента стали нераскрывшиеся парашюты. Машины в момент происшествия были пустыми, никто не пострадал.

В настоящее время выясняется, как это могло произойти.