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 Снимки разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ появились в сети

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4:44   23 Сентября 2019
Россия

Снимки разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ появились в сети

Снимки разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ появились в сети

Снимки боевых машин ВДВ, разбившихся в Оренбургской области при десантировании в ходе учений «Центр-2019», появились в паблике «Авиация» в соцсети «ВКонтакте».

Кадры демонстрируют, что обе машины серьезно повреждены, одна из них почти полностью разрушена, а другая, судя по всему, упала крышей вниз и также получила значительные повреждения.

 

 

В Министерстве обороны рассказали, что причиной инцидента стали нераскрывшиеся парашюты. Машины в момент происшествия были пустыми, никто не пострадал.

В настоящее время выясняется, как это могло произойти.

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Автор: Мария Милкевич
#вдв #оренбургская область #десантирование

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