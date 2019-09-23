Военные провели пуски ракет комплексов С-400 в Бурятии

Зенитный ракетный полк на полигоне «Телемба» в Бурятии провел боевые пуски ракет С-400. Об этом сообщил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Отмечается, что к учениям привлекался личный состав управления полка, командный пункт, зенитные ракетные дивизионы С-400 и ЗРПК «Панцирь», а также подразделения обеспечения. В совокупности - более 150 военных.

Боевые упражнения выполнялись на технике, расположенной на полигоне. Отмечалось, что на этапе боевой стрельбы на полигоне была создана максимально сложная обстановка, которая имитировала воздушный налет «противника». В учениях также были задействованы цели-мишени нового типа.

Расчеты С-400 выполнили десять пусков ракет и поразили все цели, в том числе высокоскоростные маневренные, летящие на предельно низких высотах.