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Военные США, Украины и Румынии выполнят наблюдательный полет над территорией РФ

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3:45   23 Сентября 2019
Весь мир

Военные США, Украины и Румынии выполнят наблюдательный полет над территорией РФ

Военные США, Украины и Румынии выполнят наблюдательный полет над территорией РФ

Американские, румынские и украинские военные выполнят наблюдательный полет над Россией на этой неделе. Об этом сообщает газета МО РФ «Красная звезда».

Отмечается, что в рамках соблюдения о Договора по открытому небу с 23 по 27 сентября военные от США, Румынии и Украины проведут наблюдательный полет на румынском самолете наблюдения Ан-30. Взлет будет совершен с подмосковного аэродрома Кубинка.

В свою очередь российские военные планируют выполнить наблюдательный полет на самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Словении. Полет также будет проводиться с понедельника по четверг.

Договор по открытому небу - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 стран-членов ОБСЕ. На данный момент участниками договора являются более 30 государств. Россия ратифицировала документ в 2001 году.

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Автор: Олег Королев
#наблюдательный полет #договор об открытом небе

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