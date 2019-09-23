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4:05   23 Сентября 2019
Россия

Сокращение числа госслужащих начнется с 2020 года

Сокращение числа госслужащих начнется с 2020 года

Реформа в сфере государственного управления начнет осуществляться с 2020 года и приведет к масштабному сокращению госаппарата и росту зарплат оставшихся служащих, сообщила в интервью РИА Новости первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко.

По ее словам, если не прибегнуть к этой мере, то зарплаты госслужащих дальше будут только индексировать по инфляции, поскольку для всеобщего увеличения оплаты труда до конкурентного уровня из бюджета придется урывать ежегодно 100 миллиардов рублей.

При этом Нестеренко отметила, что экономия не самоцель реформы.

 

Сокращение числа госслужащих будет двухэтапным. Первый — «автоматическое» сокращение численности центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти на 10 %, территориальных органов – на 5 % (к 2021 году — до 15 %).

Второй этап предусматривает структурное совершенствование госаппарата, что также позволит сократить численность.

«То есть мы планируем создать компактные фронт-офисы, в которых будут упразднены подразделения, занятые решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности», — уточнила Нестеренко.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #госслужащие

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