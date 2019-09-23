Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Военные провели пуски ракет комплексов С-400 в Бурятии

Военные провели пуски ракет комплексов С-400 в Бурятии

 Сокращение числа госслужащих начнется с 2020 года

Сокращение числа госслужащих начнется с 2020 года
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Военные США, Украины и Румынии выполнят наблюдательный полет над территорией РФ

Военные США, Украины и Румынии выполнят наблюдательный полет над территорией РФ

 Пентагон извинился за угрозу бомбардировки миллениалов, решивших «штурмовать» «Зону-51»

Пентагон извинился за угрозу бомбардировки миллениалов, решивших «штурмовать» «Зону-51»
Военные провели пуски ракет комплексов С-400 в Бурятии

Военные провели пуски ракет комплексов С-400 в Бурятии

 Сокращение числа госслужащих начнется с 2020 года

Сокращение числа госслужащих начнется с 2020 года
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Военные США, Украины и Румынии выполнят наблюдательный полет над территорией РФ

Военные США, Украины и Румынии выполнят наблюдательный полет над территорией РФ

 Пентагон извинился за угрозу бомбардировки миллениалов, решивших «штурмовать» «Зону-51»

Пентагон извинился за угрозу бомбардировки миллениалов, решивших «штурмовать» «Зону-51»
3:01   23 Сентября 2019
Весь мир

Евросоюз поприветствовал отказ хуситов от новых ударов по саудовским объектам

Евросоюз поприветствовал отказ хуситов от новых ударов по саудовским объектам

ЕС отметил важность заявления мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» об отказе от новых ударов по объектам в Саудовской Аравии. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич.

В заявлении отмечается, что сделанное в пятницу заявление о прекращении боевых действий является для Брюсселя «очень важным шагом». Подчеркивается, что ЕС всегда придерживался мнения о том, что конфликт в Йемене нельзя решить военным путем, в связи с чем необходима срочная деэскалация конфликта.

Двадцатого сентября хуситы заявили, что намерены прекратить нападения на объекты в Саудовской Аравии в рамках реализации инициативы по достижению мирного урегулирования. Глава Высшего политического совета движения «Ансар Аллах» Мехди аль-Машшат призвал все стороны прийти к истинным переговорам, которые приведут к примирению в стране.

Противостояние между хуситами и правительственными силами продолжается в Йемене с августа 2014 года. Оно переросло в активную фазу после того, как в марте 2015 года Саудовская Аравия вторглась в страну.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#евросоюз #саудовская аравия #йемен #хуситы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...