Евросоюз поприветствовал отказ хуситов от новых ударов по саудовским объектам

ЕС отметил важность заявления мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» об отказе от новых ударов по объектам в Саудовской Аравии. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич.

В заявлении отмечается, что сделанное в пятницу заявление о прекращении боевых действий является для Брюсселя «очень важным шагом». Подчеркивается, что ЕС всегда придерживался мнения о том, что конфликт в Йемене нельзя решить военным путем, в связи с чем необходима срочная деэскалация конфликта.

Двадцатого сентября хуситы заявили, что намерены прекратить нападения на объекты в Саудовской Аравии в рамках реализации инициативы по достижению мирного урегулирования. Глава Высшего политического совета движения «Ансар Аллах» Мехди аль-Машшат призвал все стороны прийти к истинным переговорам, которые приведут к примирению в стране.

Противостояние между хуситами и правительственными силами продолжается в Йемене с августа 2014 года. Оно переросло в активную фазу после того, как в марте 2015 года Саудовская Аравия вторглась в страну.